Новосибирская гимнастка завоевала серебро на Кубке мира

12 июля на Кубке мира по художественной гимнастике разыграли медали в отдельных видах многоборья. Представляющая Новосибирскую область мастер спорта международного класса Арина Ковшова заняла второе место в упражнении с лентой, немного уступив болгарке Стиляне Николовой.
В мае этого года спортсменка, которой в сентябре исполнится 17 лет, выиграла золотую медаль в упражнении с мячом, и стала второй в упражнении с обручем на кубке Европы.
Ранее мы писали о победе Арины Ковшовой в Кубке Европы.
Виталий Злодеев