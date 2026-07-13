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Новосибирская гимнастка завоевала серебро на Кубке мира

Это уже второй международный успех Арины Ковшовой на международной арене за последние месяцы.

Источник: НДН.ИНФО

12 июля на Кубке мира по художественной гимнастике разыграли медали в отдельных видах многоборья. Представляющая Новосибирскую область мастер спорта международного класса Арина Ковшова заняла второе место в упражнении с лентой, немного уступив болгарке Стиляне Николовой.

В мае этого года спортсменка, которой в сентябре исполнится 17 лет, выиграла золотую медаль в упражнении с мячом, и стала второй в упражнении с обручем на кубке Европы.

Виталий Злодеев