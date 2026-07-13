Мясо изменилось в цене за неделю в Ростовской области

Говядина (кроме бескостного мяса) в среднем по региону продавалась по 708,54 рубля за кг (29 июня средняя цена составляла 705,31 рубля). Самую дешевую говядину в области нашли в Сальске — 657 рублей. Выше среднего продукт стоил в Ростове-на-Дону — 716,15 рубля, а также в Таганроге — 722,03 рубля за кг.