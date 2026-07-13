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Мясо изменилось в цене за неделю в Ростовской области

В Ростовстате рассказали, как изменились цены на мясо в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за неделю изменились цены на все виды мяса. Обновленные данные по состоянию на 6 июля публикует Ростовстат.

Говядина (кроме бескостного мяса) в среднем по региону продавалась по 708,54 рубля за кг (29 июня средняя цена составляла 705,31 рубля). Самую дешевую говядину в области нашли в Сальске — 657 рублей. Выше среднего продукт стоил в Ростове-на-Дону — 716,15 рубля, а также в Таганроге — 722,03 рубля за кг.

Свинина (кроме бескостного мяса) в начале июля в среднем по региону продавалась по 425,07 рубля за кг (29 июня этот вид мяса стоил 425,53 рубля за кг). Самую дешевую в регионе свинину продавали в Ростове-на-Дону — 403,71 рубля, самую дорогую — в Шахтах — 451,56 рубля.

Баранина (кроме бескостного мяса) в начале июля в среднем по региону продавалась по 802,08 рубля за кг (29 июня этот вид мяса стоил 800,22 рубля). Самую дешевую в области баранину нашли на прилавках в Волгодонске — 743,68 рубля, самую дорогую — в Шахтах, она стоила 830,57 рубля.

Куры охлажденные и мороженые начале июля в среднем по региону продавались по 239,32 рубля. Дешевле всего мясо птицы можно было купить в городе Миллерово, за 222,18 рубля. Самая дорогая птица была в Таганроге — 248,69 рубля.

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