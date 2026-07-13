Чьи имена хранят сёла Волгоградской области

Можно в таких названиях встретить и диалектные слова. Слово «венец», к примеру, обозначает возвышение. Отсюда — хутор Венцы в Клетском районе и хутор Венчаловский в Урюпинском. При этом мы живём в равнинной местности, но есть такой топонимический закон: называют всегда по тому, что выделяется на общем фоне. В горах таких названий не встречается. А тут у нас, в степи, любой бугорок и любая возвышенность отображаются в тех или иных названиях.