В Курском музее археологии провели интерактивную программу «Живое панно»

Интерактивная программа «Живое панно» состоялась 8 июля в Курском государственном областном музее археологии при поддержке федерального проекта «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении.
Участникам рассказали о растениях, которым на Руси приписывали символическое значение любви и верности, и показали, как из них создавали украшения для дома, а также как их можно использовать в современном интерьере. Посетители познакомились с историей праздника, его символами и увидели подлинные предметы из фондов музея, связанные с бытом и ремеслами предков. Завершилась программа созданием декоративного панно из сухоцветов.
«Этот праздник напоминает нам о важности семейных ценностей. Мы рады, что наши гости — и взрослые, и дети — с интересом окунулись в мир народных традиций и научились создавать своими руками красивые панно, которые станут символом тепла и уюта в их домах», — отметила сотрудник музея Татьяна Минченкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.