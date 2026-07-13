В Курском музее археологии провели интерактивную программу «Живое панно»

Участникам рассказали о растениях, которым на Руси приписывали символическое значение любви и верности, и показали, как из них создавали украшения для дома, а также как их можно использовать в современном интерьере. Посетители познакомились с историей праздника, его символами и увидели подлинные предметы из фондов музея, связанные с бытом и ремеслами предков. Завершилась программа созданием декоративного панно из сухоцветов.