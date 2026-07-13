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Польша начала военные учения на границе с Россией и Белоруссией

В северо-восточных регионах Польши, граничащих с Белоруссией и Калининградской областью России, стартовали военные маневры. Об этом сообщила пресс-служба польского Минобороны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«13−14 июля в северо-восточной Польше пройдут плановые учения для определенных подразделений Вооруженных сил Польши. Цель учений — поддержание оперативной готовности и повышение боеспособности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на этот период дороги общего пользования будут использоваться для перемещения военной техники и личного состава.

Ранее стало известно, что Франция и Польша 10 июля в Париже провели переговоры по вопросам ядерной безопасности. Встреча стала логичным продолжением инициативы французского президента Эмманюэля Макрона, который ранее предложил европейским союзникам запустить стратегический диалог по ядерному сдерживанию.

В Кремле уже отреагировали на подобные планы. Там заявили, что попытки Европы укрепить так называемый «ядерный зонтик» представляют собой прямую стратегическую угрозу для России.

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