Польша начала военные учения на границе с Россией и Белоруссией

«13−14 июля в северо-восточной Польше пройдут плановые учения для определенных подразделений Вооруженных сил Польши. Цель учений — поддержание оперативной готовности и повышение боеспособности», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на этот период дороги общего пользования будут использоваться для перемещения военной техники и личного состава.
Ранее стало известно, что Франция и Польша 10 июля в Париже провели переговоры по вопросам ядерной безопасности. Встреча стала логичным продолжением инициативы французского президента Эмманюэля Макрона, который ранее предложил европейским союзникам запустить стратегический диалог по ядерному сдерживанию.
В Кремле уже отреагировали на подобные планы. Там заявили, что попытки Европы укрепить так называемый «ядерный зонтик» представляют собой прямую стратегическую угрозу для России.