Крутовских и Фадеев подписали трёхлетние контракты с ФК «НН» — игроки отправлены в аренду в «Текстильщик»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сообщил о подписании трёхлетних контрактов с защитником Артёмом Крутовских и вратарём Семёном Фадеевым. На ближайший сезон оба игрока отправлены в аренду в ивановский «Текстильщик».
19‑летний Крутовских является игроком сборной России до 21 года. Ранее он защищал цвета «Спартак‑2» и «Чайки» из Песчанокопского; в сезоне‑2025/26 Артём провёл 30 матчей во всех турнирах.
Семён Фадеев стал рекордсменом сезона‑2025/26 Лиги PARI по числу сыгранных встреч: голкипер провёл за «Чайку» все 34 матча. Ранее Фадеев также выступал за «Спартак‑2».
«Парни, приветствуем вас в городе двух “Н”! Желаем успешно провести ближайший сезон!», — пожелали игрокам в нижегородском клубе.
Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» стартовал в ФНЛ с домашней победы над волгоградским «Ротором».