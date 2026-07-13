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Крутовских и Фадеев подписали трёхлетние контракты с ФК «НН» — игроки отправлены в аренду в «Текстильщик»

Ранее игроки выступали за «Чайку» и «Спартак-2».

Источник: Время

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сообщил о подписании трёхлетних контрактов с защитником Артёмом Крутовских и вратарём Семёном Фадеевым. На ближайший сезон оба игрока отправлены в аренду в ивановский «Текстильщик».

19‑летний Крутовских является игроком сборной России до 21 года. Ранее он защищал цвета «Спартак‑2» и «Чайки» из Песчанокопского; в сезоне‑2025/26 Артём провёл 30 матчей во всех турнирах.

Семён Фадеев стал рекордсменом сезона‑2025/26 Лиги PARI по числу сыгранных встреч: голкипер провёл за «Чайку» все 34 матча. Ранее Фадеев также выступал за «Спартак‑2».

«Парни, приветствуем вас в городе двух “Н”! Желаем успешно провести ближайший сезон!», — пожелали игрокам в нижегородском клубе.

Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» стартовал в ФНЛ с домашней победы над волгоградским «Ротором».