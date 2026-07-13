Богучанский алюминиевый завод победил во всероссийском отраслевом конкурсе

«Все принятые обязательства работодатель выполняет в полном объеме. У нас организована доставка работников из поселка на промплощадку и обратно, предусмотрена дотация на питание, а также ежеквартальная доплата уполномоченным по охране труда — как специалистам, ответственным за безопасность. Мы предоставляем заводчанам льготные путевки в санатории, а их детям — в оздоровительные летние лагеря. Мы понимаем, что благополучие работников — это основа для устойчивого развития предприятия. И руководство завода будет продолжать делать все возможное для укрепления социального партнерства и создания максимально комфортных условий труда».