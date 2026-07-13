Богучанский алюминиевый завод победил во всероссийском отраслевом конкурсе

Накануне Дня металлурга в Москве подвели итоги XXIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
В номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора» по итогам 2025 года победителями признаны шесть предприятий. Список лучших возглавил Богучанский алюминиевый завод.
Коллективный договор — документ, который определяет социальные гарантии для работников предприятия. В нем предусмотрены льготы сверх установленных законодательством. Подписание трехлетнего коллективного договора между руководством завода и профсоюзной организацией создает прочную основу для социальной стабильности, отметил Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа:
«Все принятые обязательства работодатель выполняет в полном объеме. У нас организована доставка работников из поселка на промплощадку и обратно, предусмотрена дотация на питание, а также ежеквартальная доплата уполномоченным по охране труда — как специалистам, ответственным за безопасность. Мы предоставляем заводчанам льготные путевки в санатории, а их детям — в оздоровительные летние лагеря. Мы понимаем, что благополучие работников — это основа для устойчивого развития предприятия. И руководство завода будет продолжать делать все возможное для укрепления социального партнерства и создания максимально комфортных условий труда».
Победа на отраслевом конкурсе — заслуженная оценка и отличный результат, считает председатель профсоюзной организации Сергей Кудряшов: «У нас ведется большая работа по организации интересного досуга и активного отдыха для заводчан. С участием профсоюза проводятся спортивные турниры, творческие конкурсы, семейные эстафеты. Есть спортзал, где все желающие члены ППО могут заниматься спортом. Предусмотрена материальная помощь для вступающих в брак, в связи с рождением детей, дорогостоящим лечением и другими жизненными ситуациями — как от профсоюза, так и от работодателя. Общими усилиями с администрацией завода можно быстрее и эффективнее решать все вопросы, развивать и укреплять командный дух».