Богучанская ГЭС представила опыт социального инвестирования на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь»

В Красноярске прошёл Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь», организованный Министерством экономического развития Российской Федерации.
Одним из центральных событий программы стала пленарная дискуссия «Креативный код экономики: синергия возможностей». Участники обсудили региональные модели развития креативного сектора, роль крупного бизнеса, подготовку кадров, внедрение технологий и продвижение локальных продуктов.
Свои подходы представили Красноярский край и Москва. В центре внимания оказались механизмы сотрудничества государства, бизнеса и региональных команд. Эксперты подчеркнули, что устойчивый результат обеспечивают долгосрочные инициативы, основанные на потребностях территорий и объединении ресурсов разных сторон.
В пленарной дискуссии приняла участие начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина. Она рассказала о работе компании в сфере корпоративного социального инвестирования. Богучанская ГЭС поддерживает в Кежемском округе инициативы в области образования, культуры, спорта, экологии, благоустройства и социальной помощи.
«Для развития территории важно системное взаимодействие бизнеса, органов власти и местных сообществ. Объединение ресурсов, компетенций и инициатив позволяет формировать долгосрочные проекты, которые отвечают реальным потребностям территории присутствия и создают условия для её устойчивого развития», — отметила Ирина Нагибина.
По итогам дискуссии к ключевым условиям роста креативной экономики отнесли подготовку профессиональных кадров, доступ к технологиям и инфраструктуре, развитие межотраслевого сотрудничества и формирование спроса на новые продукты и решения. Эти направления способны повысить конкурентоспособность регионов и создать дополнительные точки роста.