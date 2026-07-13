Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богучанская ГЭС представила опыт социального инвестирования на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь»

Одним из центральных событий программы стала пленарная дискуссия «Креативный код экономики: синергия возможностей».

В Красноярске прошёл Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь», организованный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Одним из центральных событий программы стала пленарная дискуссия «Креативный код экономики: синергия возможностей». Участники обсудили региональные модели развития креативного сектора, роль крупного бизнеса, подготовку кадров, внедрение технологий и продвижение локальных продуктов.

Свои подходы представили Красноярский край и Москва. В центре внимания оказались механизмы сотрудничества государства, бизнеса и региональных команд. Эксперты подчеркнули, что устойчивый результат обеспечивают долгосрочные инициативы, основанные на потребностях территорий и объединении ресурсов разных сторон.

В пленарной дискуссии приняла участие начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина. Она рассказала о работе компании в сфере корпоративного социального инвестирования. Богучанская ГЭС поддерживает в Кежемском округе инициативы в области образования, культуры, спорта, экологии, благоустройства и социальной помощи.

«Для развития территории важно системное взаимодействие бизнеса, органов власти и местных сообществ. Объединение ресурсов, компетенций и инициатив позволяет формировать долгосрочные проекты, которые отвечают реальным потребностям территории присутствия и создают условия для её устойчивого развития», — отметила Ирина Нагибина.

По итогам дискуссии к ключевым условиям роста креативной экономики отнесли подготовку профессиональных кадров, доступ к технологиям и инфраструктуре, развитие межотраслевого сотрудничества и формирование спроса на новые продукты и решения. Эти направления способны повысить конкурентоспособность регионов и создать дополнительные точки роста.