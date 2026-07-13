Богучанская ГЭС представила опыт социального инвестирования на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь»

В пленарной дискуссии приняла участие начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина. Она рассказала о работе компании в сфере корпоративного социального инвестирования. Богучанская ГЭС поддерживает в Кежемском округе инициативы в области образования, культуры, спорта, экологии, благоустройства и социальной помощи.