Баста рассказал, как экстремальная поездка помогла ему справиться с депрессией

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал, что необычная ночная поездка на автомобиле помогла ему выйти из депрессии. Историей из молодости музыкант поделился на YouTube-канале KICKDOWN.
По словам артиста, это произошло около 20 лет назад вскоре после его переезда в Москву. Узнав о переживаниях Басты, друг пригласил его на ночную прогулку и устроил экстремальную поездку на старом автомобиле ВАЗ-2109.
— Когда я вышел, он спрашивает: «Депрессия прошла?» Я говорю: «Вообще». Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск, — рассказал музыкант.
Во время поездки автомобиль двигался на пределе возможностей, а из-за перегрева коробки передач Басте приходилось прямо на ходу поливать механизм водой. По признанию исполнителя, после пережитых эмоций он действительно почувствовал себя значительно лучше.
8 мая рэп-исполнитель Василий Вакуленко рассказал, что на одном из последних концертов прямо на сцене потерял временный зуб. Исполнитель отметил, что случайно задел его во время выступления, после чего зуб упал на сцену.