Власти намерены ужесточить контроль за импортом одежды и обуви в РФ

По данным министерства, объем импорта продукции легкой промышленности в 2025 году достиг 1,6 трлн рублей, при этом около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Одновременно, по информации Минэкономразвития, в январе-мае 2026 года производство товаров легкой промышленности в России сократилось на 4,6% год к году. Выпуск одежды снизился на 8,4%, изделий из кожи — на 1%, текстильной продукции — на 0,1%.