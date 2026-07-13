Власти намерены ужесточить контроль за импортом одежды и обуви в РФ

Минпромторг, ФНС и ФТС до конца 2026 года проведут эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Как сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, ведомства впервые протестируют механизм автоматического сопоставления данных таможни, налоговой отчетности и системы маркировки «Честный знак».
Предполагается, что в рамках эксперимента объединят сведения ФТС о заявленной таможенной стоимости товаров, информацию ФНС об уплаченных налогах и данные системы маркировки о вводе продукции в оборот. Это позволит отслеживать путь товара от ввоза до продажи и выявлять случаи, когда стоимость, заявленная при импорте, существенно отличается от цены реализации.
Необходимость запуска нового механизма Минпромторг объясняет ростом числа случаев недостоверного декларирования стоимости импортной продукции.
По данным министерства, объем импорта продукции легкой промышленности в 2025 году достиг 1,6 трлн рублей, при этом около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Одновременно, по информации Минэкономразвития, в январе-мае 2026 года производство товаров легкой промышленности в России сократилось на 4,6% год к году. Выпуск одежды снизился на 8,4%, изделий из кожи — на 1%, текстильной продукции — на 0,1%.
Как рассказал журналистам федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта, эксперимент станет частью более масштабной цифровизации государственного контроля за импортом. По его словам, ФНС уже внедрила систему подтверждения ожидания товаров, предусматривающую предварительную регистрацию поставок из стран ЕАЭС. В перспективе эти сведения также смогут использоваться таможенными органами.
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