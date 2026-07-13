На предприятии в Обнинске внедрили роботизированный лазерный комплекс

Роботизированный лазерно-гравировальный комплекс начали использовать на Обнинском научно-производственном предприятии (ОНПП) «Технология» им. А. Г. Ромашина. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в администрации города Обнинска Калужской области.
Комплекс предназначен для создания равномерного токопроводящего покрытия на поверхности остекления сложной геометрии с помощью лазера. Установка используется в серийном производстве электрообогреваемого остекления кабин самолетов Superjet-100 и МС-21. Модуль работает бесконтактно, что исключает дополнительные технологические операции и возможные повреждения токопроводящего покрытия.
«Перед отечественными предприятиями стоит амбициозная задача по наращиванию темпов производства гражданских самолетов. Для ее решения работает большая кооперация предприятий Госкорпорации Ростех, в которой задействовано ОНПП “Технология”. Техническое переоснащение производства конструкционной оптики, внедрение современного оборудования позволит нам обеспечить авиастроителей высококачественными отечественными изделиями остекления для Superjet-100 и МС-21», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.