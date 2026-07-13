Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грэм* пошутил о санкциях против России и умер через несколько часов

Axios: Грэм* перед смертью пошутил о необходимости новых санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор Линдси Грэм* перед смертью пошутил, что не может умереть, пока не добьется введения новых санкций против России. Об этом сообщает издание Axios.

По данным портала, перед кончиной Грэм* жаловался на плохое самочувствие. В шутливой форме он заявил, что ему еще нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией. Через несколько часов сенатор скончался.

Грэм* ушел из жизни 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. По предварительным данным, причиной смерти сенатора стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. 9 июля республиканцу исполнился 71 год. Грэм* неоднократно призывал к ужесточению давления на Москву и выступал за продолжение конфликта на Украине.

Ранее политобозреватель РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что внезапная смерть сенатора Грэма* станет поводом для конспирологических теорий. Эту тему, по его словам, неизбежно будут активно обсуждать в экспертной среде и соцсетях.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше