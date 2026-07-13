Американский сенатор Линдси Грэм* перед смертью пошутил, что не может умереть, пока не добьется введения новых санкций против России. Об этом сообщает издание Axios.
По данным портала, перед кончиной Грэм* жаловался на плохое самочувствие. В шутливой форме он заявил, что ему еще нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией. Через несколько часов сенатор скончался.
Грэм* ушел из жизни 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. По предварительным данным, причиной смерти сенатора стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. 9 июля республиканцу исполнился 71 год. Грэм* неоднократно призывал к ужесточению давления на Москву и выступал за продолжение конфликта на Украине.
Ранее политобозреватель РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что внезапная смерть сенатора Грэма* станет поводом для конспирологических теорий. Эту тему, по его словам, неизбежно будут активно обсуждать в экспертной среде и соцсетях.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.