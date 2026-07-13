Грэм* пошутил о санкциях против России и умер через несколько часов

По данным портала, перед кончиной Грэм* жаловался на плохое самочувствие. В шутливой форме он заявил, что ему еще нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией. Через несколько часов сенатор скончался.