Стоянку запретят у ТЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде с 30 июля

Ограничение на остановку и стоянку автомобилей введут с 30 июля 2026 года на местном проезде улицы Родионова в районе строения № 187 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Кроме запрета на парковку, на участке проезда возле торгового центра «Фантастика» изменится схема движения: здесь организуют одностороннее движение транспорта. В ЦОДД пояснили, что изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей.
Машины, оставленные в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуировать на охраняемую стоянку. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новой схемой организации движения и обращать внимание на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на ул. Героя Шапошникова ограничат в Нижнем Новгороде.