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Стоянку запретят у ТЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде с 30 июля

На местном проезде возле торгового центра также введут одностороннее движение транспорта.

Ограничение на остановку и стоянку автомобилей введут с 30 июля 2026 года на местном проезде улицы Родионова в районе строения № 187 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Кроме запрета на парковку, на участке проезда возле торгового центра «Фантастика» изменится схема движения: здесь организуют одностороннее движение транспорта. В ЦОДД пояснили, что изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей.

Машины, оставленные в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуировать на охраняемую стоянку. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новой схемой организации движения и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на ул. Героя Шапошникова ограничат в Нижнем Новгороде.