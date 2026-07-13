Высокобалльникам ЕГЭ в НГТУ НЭТИ будут платить до 22,5 тысячи рублей

Базовая академическая стипендия для студентов первого курса составит 5,9 тысячи рублей. При этом абитуриентам, набравшим по результатам ЕГЭ от 255 до 275 баллов, назначат стипендию в размере 10 тысяч рублей в месяц. Тем, кто получил от 275 до 300 баллов, будут выплачивать 12,5 тысячи рублей.