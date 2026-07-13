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Женщина и подросток пострадали в перевернувшейся иномарке под Комсомольском

Днем 12 июля на 63-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе водитель Toyota Camry потерял управление. Автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся. В результате ДТП травмы получили две пассажирки: женщина 1988 года рождения и ее 15-летняя дочь. Фото: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.

Днем 12 июля на 63-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе водитель Toyota Camry потерял управление. Автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся. В результате ДТП травмы получили две пассажирки: женщина 1988 года рождения и ее 15-летняя дочь. Фото: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.