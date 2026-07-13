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Новосибирским водителям рассказали, как быстрее заправить автомобиль на АЗС

Простые привычки, по мнению эксперта, могут разгрузить АЗС, если их начнут соблюдать больше автомобилистов.

Источник: Reuters

Председатель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков поделился в беседе с Сиб.фм простыми лайфхаками, которые помогут сэкономить время на автозаправках в условиях перебоев с топливом и длинных очередей. По его словам, два базовых правила позволят существенно ускорить процесс заправки.

Эксперт рекомендует перед тем, как встать в очередь, сделать круг вокруг АЗС и оценить ситуацию — возможно, с другой стороны подъезд свободнее или очередь короче. В качестве примера он привел заправку на улице Владимировской Фабричной, где выбор стороны въезда напрямую влияет на время ожидания.

Второй совет касается расположения бензобака. Ашурков призвал водителей заранее знать, с какой стороны у их машины находится горловина, чтобы не метаться между колонками и не сдавать задним ходом, что создает опасность и неудобства для других участников движения. Эти простые привычки, по мнению эксперта, могут разгрузить АЗС, если их начнут соблюдать больше автомобилистов.