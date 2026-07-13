Новосибирским водителям рассказали, как быстрее заправить автомобиль на АЗС

Второй совет касается расположения бензобака. Ашурков призвал водителей заранее знать, с какой стороны у их машины находится горловина, чтобы не метаться между колонками и не сдавать задним ходом, что создает опасность и неудобства для других участников движения. Эти простые привычки, по мнению эксперта, могут разгрузить АЗС, если их начнут соблюдать больше автомобилистов.