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Школу имени Дейнеки в Курске отремонтирует местный «Эталонстрой» за 127 млн

Комитет образования Курска заключил контракт с местным ООО «Эталонстрой» на капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки». Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену 126,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Комитет образования Курска заключил контракт с местным ООО «Эталонстрой» на капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки». Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену 126,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит снять старые напольные покрытия, потолки и плинтусы, затем настелить новые полы и установить подвесные потолки. Стены он должен обшить гипсокартоном, после чего оштукатурить, зашпаклевать и покрасить. Кроме того, в контракт включены ремонт отмостки, устройство крыльца и монтаж ограждений. Работы нужно завершить до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок — пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Эталонстрой» зарегистрировано в июне 2020 года в Курске. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным владельцем является Андрей Селиванов. Выручка «Эталонстроя» в 2025 году составила 134 млн, чистая прибыль — 9,5 млн руб.

В июне стало известно, что контракт на строительство Новопоселеновской средней общеобразовательной школы Курского района Курской области получило АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова». Стоимость соглашения равнялась начальной цене и составила 973,3 млн руб.

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