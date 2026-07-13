Школу имени Дейнеки в Курске отремонтирует местный «Эталонстрой» за 127 млн

Согласно документации, подрядчику предстоит снять старые напольные покрытия, потолки и плинтусы, затем настелить новые полы и установить подвесные потолки. Стены он должен обшить гипсокартоном, после чего оштукатурить, зашпаклевать и покрасить. Кроме того, в контракт включены ремонт отмостки, устройство крыльца и монтаж ограждений. Работы нужно завершить до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок — пять лет.