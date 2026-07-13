Как беспилотные предупреждения влияют на аэропорты Сибири

Ограничения на приём и выпуск рейсов вводятся в аэропортах, которые периодически попадают в «зону турбулентности», вызванную небесной угрозой. Разбираемся, как работает система ограничений, что уже случилось в сибирских аэропортах и что нужно знать пассажиру во время экстренных предупреждений.
Как работают ограничения Росавиации
Во время режима «Беспилотная опасность» временные ограничения на полёты вводятся Росавиацией в целях безопасности пассажиров и экипажей. Как правило, такие меры принимаются на фоне повышенной активности беспилотных летательных аппаратов.
Ограничения могут вводиться как в самом аэропорту, так и в регионе в целом. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально сообщает о введении и снятии ограничений.
Ограничения могут затронуть как прилёт, так и вылет воздушных судов. Важно: эти меры носят профилактический характер. Расписание рейсов может меняться.
Ситуация в сибирских аэропортах
Новосибирск
Аэропорт Толмачёво также сталкивался с последствиями беспилотных атак. Так, 6 июля 2026 года в аэропорту были введены временные ограничения на полёты. Причиной стала атака дронов на соседнюю Омскую область.
В результате в воздушной гавани были зафиксированы изменения в расписании, часть рейсов перенаправили в аэропорты Барнаула и Кемерова. Власти призвали пассажиров сверяться с информацией на табло.
Наиболее масштабные последствия для Толмачёво были связаны с массированными атаками на другие регионы. Например, в ночь на 18 июня западные регионы России подверглись одной из самых крупных атак БПЛА (почти 200 дронов), из-за чего работа аэропортов была приостановлена, в Толмачёво задержали прилёт 12 рейсов.
В целом в июне—июле 2026 года Толмачёво регулярно фиксировал задержки и отмены рейсов: 17 июня были задержаны рейсы в Сочи и Москву, 19 июня задерживался прилёт шести рейсов и отменён один. Известны случаи отмены рейсов из Новосибирска в Москву в июле.
Омск
Омский аэропорт имени Д. М. Карбышева также пострадал от беспилотной угрозы. В июне—июле 2026 года Омск попал под атаки БПЛА.
Особенно сложной стала ситуация после атаки на Омский нефтеперерабатывающий завод 6 июля. Казахстанская авиакомпания Vietjet Qazaqstan продлила отмену рейсов по маршруту Астана — Омск до 20 июля.
Авиакомпания приостановила продажу билетов до конца августа и предложила пассажирам альтернативный маршрут через Петропавловск с автобусным трансфером.
## Инструкция для пассажиров
Если вы планируете перелёт, особенно в период нестабильной обстановки, следуйте этим рекомендациям.
1. Следите за онлайн-табло аэропорта Это самый оперативный источник информации. Актуальные данные о статусе рейсов публикуются на официальных сайтах аэропортов и на онлайн-платформах («Яндекс Расписания» и др.). Для Толмачёво можно использовать сайт tolmachevo.ru, для Омска — aeroomsk.ru. Проверяйте статус рейса в день вылета и за несколько часов до прибытия в аэропорт.
2. Держите связь с авиакомпанией Подпишитесь на уведомления вашей авиакомпании. В случае изменения расписания перевозчик обязан проинформировать пассажиров. Уточняйте статус рейса по телефону горячей линии авиакомпании или в её мобильном приложении. В аэропорту можно обратиться на информационную стойку.
3. Закладывайте время и будьте готовы к корректировкам В периоды действия ограничений расписание может меняться в любой момент. Если ваш рейс задерживается, не стоит приезжать в аэропорт сильно заранее — самолёт не улетит раньше нового времени, указанного на табло. Но и выезжать в последний момент рискованно: статус рейса может внезапно измениться.
4. Знайте свои права При задержке или отмене рейса пассажиры имеют право на комплекс услуг (питание, гостиницу
5. Что делать при объявлении беспилотной опасности Если вы оказались в регионе, где объявлен режим беспилотной опасности, следуйте простым правилам: При обнаружении дрона немедленно звоните по номеру 112 и сообщите своё местоположение. Ни в коем случае не пытайтесь сбить БПЛА подручными средствами.
Не приближайтесь к упавшим обломкам — они могут быть опасны. Не публикуйте фото и видео пролёта дронов в соцсетях.
При тревоге ищите укрытие в зданиях с капитальными стенами, в подземных переходах или на паркингах.
Беспилотная угроза — это вызов, к которому авиационная система России адаптируется. Для пассажира главное — сохранять спокойствие, быть внимательным к официальной информации и заранее планировать поездку с учётом возможных изменений.