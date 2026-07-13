Как беспилотные предупреждения влияют на аэропорты Сибири

3. Закладывайте время и будьте готовы к корректировкам В периоды действия ограничений расписание может меняться в любой момент. Если ваш рейс задерживается, не стоит приезжать в аэропорт сильно заранее — самолёт не улетит раньше нового времени, указанного на табло. Но и выезжать в последний момент рискованно: статус рейса может внезапно измениться.