Максим Иванов: «В парке “Строитель” комсомольчане получат больше, чем было запланировано»

Депутат Государственной Думы Максим Иванов во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре посетил парк и Дом культуры «Строитель». Вместе с главой города Дмитрием Заплутаевым он посмотрел, как продвигаются работы, и обсудил с подрядчиками вопросы, в решении которых требуется помощь. Для депутата это уже не первый выезд на объекты. Во время предыдущего посещения он отдельно обращал внимание на спортивную зону парка. Сейчас на площадке завершается устройство специального многослойного покрытия, параллельно ведутся работы на других участках будущего общественного пространства. Одной из главных новостей стало расширение первоначального проекта. Образовавшуюся экономию федеральных средств решено направить на создание прорезиненных дорожек для любителей бега. «Парк уже меняется на глазах, но особенно важно, что комсомольчане получат здесь даже больше, чем было предусмотрено сначала. Мы вместе с городом решили направить сэкономленные федеральные средства на беговые дорожки. Это не случайное дополнение, а конкретный запрос бегового сообщества Комсомольска. Люди смогут тренироваться на хорошем покрытии, рядом с домом, в красивом зеленом парке», — рассказал Максим Иванов. Обновление парка ведется за счет единой президентской субсидии при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Здесь появятся площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, детская игровая зона, уличная сцена и общественные туалеты. Восстанавливаются историческое ограждение и входная группа, прокладываются дорожки, устанавливается освещение, готовится основание нового фонтана. По словам Дмитрия Заплутаева, столь масштабного обновления парк не видел более 40 лет. Основные благоустроительные работы город рассчитывает завершить до конца сентября, после чего начнутся приемка объекта и оформление необходимой документации. Масштабные работы одновременно идут и в ДК «Строитель» — одном из старейших культурных учреждений Комсомольска-на-Амуре. В здании 1937 года постройки укреплены фундамент, цоколь, колонны и простенки, полностью обновлена кровля, старые деревянные перекрытия заменены бетонными. Сейчас подрядчик занимается внутренними перегородками, штукатуркой, полами и подготовкой помещений к последующей отделке. Из-за возраста здания после вскрытия конструкций обнаружились дополнительные объемы работ, которые невозможно было полностью предусмотреть заранее. Максим Иванов подчеркнул, что его задача — помогать городу и строителям находить решения по таким вопросам: «Задача депутата — не стоять в стороне и давать оценки, а подключать федеральные возможности».