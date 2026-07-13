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«Они их обожают»: волгоградец рассказал, на что ловятся огромные сомы

Маленьких сомят, попавшихся на удочку, рыбак отпустил, а с крупными отправился домой.

Фермер и заядлый рыбак Николай Злыднев из Ленинского района поделился в своём блоге удачным уловом. А заодно открыл секрет — на какую приманку клюют сомы в Волгоградской области.

«Сегодня начнём с куриной печени: насаживаем побольше, можно зафиксировать резинкой. Печень лучше насаживать поздним вечером, чтобы мелочь не обклевала», — рассказывает «деревенский паренёк».

Ещё одна приманка для сомов — личинка майского жука: «Сомики их обожают», — говорит волгоградец.

Маленьких сомят, попавшихся на удочку, рыбак отпустил, а с крупными отправился домой.

Ранее волгоградцы рассказали, какая рыбалка ждёт жителей и гостей региона на Волге и Дону.

Видео: vk.ru/club211368519.