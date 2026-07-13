Четыре участка федеральных трасс ремонтируют в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжаются работы на четырёх участках федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Два объекта приведут в нормативное состояние уже в этом сезоне, ещё два — в 2027 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Боготольском округе ремонтируют два отрезка трассы Р-255. На участке с 587 по 593 км завершаются работы по фрезерованию и укладке новых слоёв покрытия. Осталось укрепить обочины и установить знаки. На втором участке — с 603 по 615 км — также близятся к завершению: дорожникам предстоит уложить защитный слой на последних четырёх километрах. Работы идут с опережением графика.
В Манско-Уярском округе ремонтируют участок с 903 по 914 км. Сейчас специалисты укладывают основание из асфальтогранулобетонной смеси, затем восстановят покрытие и укрепят обочины. Завершить планируют осенью 2027 года.
В Балахтинско-Новосёловском округе на трассе Р-257 «Енисей» ремонтируют участок с 150 по 158 км. Уже уложили основание и два слоя покрытия, сейчас восстанавливают обочины. Основной объём работ запланирован на 2027 год.
Ремонт повысит безопасность и пропускную способность ключевых транспортных артерий региона. Движение на время работ организовано с частичными ограничениями, но полностью не перекрывается. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Ранее мы сообщали, что за 1,1 млрд отремонтируют мост через реку Оя в Красноярском крае.