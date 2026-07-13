Четыре участка федеральных трасс ремонтируют в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжаются работы на четырёх участках федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Два объекта приведут в нормативное состояние уже в этом сезоне, ещё два — в 2027 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.