В Пермском крае участникам СВО упростят устройство на муниципальную службу

Согласно документу, правительству совместно с региональными властями необходимо обеспечить условия для трудоустройства участников СВО в муниципальные органы, в том числе за счет смягчения квалификационных требований к стажу, образованию и профессиональной подготовке. Так, согласно проекту закона, для замещения должностей высшей и главной групп достаточно будет наличия высшего образования.