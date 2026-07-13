Здание трахоматозного диспансера в Пермском крае продают за 1 рубль

Сейчас на продажу выставлено нежилое здание площадью почти 1200 квадратных метров. Стартовая цена — от 1 рубля. Новый владелец обязан будет провести реставрацию объекта и выполнить все работы по его сохранению в установленный срок. Заявки на участие принимаются до 5 августа.