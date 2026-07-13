Здание трахоматозного диспансера в Пермском крае продают за 1 рубль

Здание бывшего трахоматозного диспансера, связанное с именем выдающегося врача-офтальмолога Василия Коркина, продают за 1 рубль, сообщили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
Объект культурного наследия находится в Кудымкаре на улице Яковкина, 4. Это место тесно связано с Василием Алексеевичем Коркиным — выдающимся офтальмологом, одним из главных борцов с трахомой в Коми-Пермяцком автономном округе. Он возглавлял глазное отделение окружной больницы, а после войны стал главным врачом трахоматозного диспансера.
Именно по его инициативе в 1946—1952 годах построили специализированное здание на 60 коек. Благодаря его работе трахому — одну из самых распространённых глазных болезней середины XX века — в округе практически ликвидировали.
Сейчас на продажу выставлено нежилое здание площадью почти 1200 квадратных метров. Стартовая цена — от 1 рубля. Новый владелец обязан будет провести реставрацию объекта и выполнить все работы по его сохранению в установленный срок. Заявки на участие принимаются до 5 августа.
Для желающих восстановить историческое здание в крае действует программа льготного кредитования — инвесторам предлагают ставку 9% годовых.