Спортсмены Хабаровского края завоевали восемь медалей на Всероссийской Спартакиаде детей-инвалидов

Финальные соревнования Всероссийской Спартакиады детей-инвалидов прошли в Уфе. В них приняли участие более 80 атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 до 19 лет. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах — плавании, настольном теннисе, дартсе и спортивном ориентировании. «Для наших спортсменов ориентирование стало новым и крайне интересным направлением. Мы впервые приняли участие в соревнованиях по этой дисциплине. Вид интересный и увлекательный. В других дисциплинах многие соперники были очень высокого уровня. Соревновались против кандидатов и мастеров спорта. В плавании нашим спортсменам пришлось нелегко, некоторые медали, можно сказать, вырвали с боем», — рассказала представитель краевой спортивно-адаптивной школы Татьяна Гранина. Трое спортсменов, представлявших Хабаровский край на соревнованиях, завоевали 8 медалей. Виктория Чистякова в классе S10 выиграла золотые медали на 100-метровках на спине и баттерфляем, а также заняла второе место на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Кристина Чернышева в классе S9 заняла второе место в заплыве на 100 метров на спине. Михаил Щербина в классе S6 стал бронзовым призером соревнований на этой же дистанции. Еще две награды завоевали в настольном теннисе — Кристина Чернышева заняла второе место, а Виктория Чистякова — третье место.