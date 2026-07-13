Часть бюджетных кредитов на 21,6 млрд рублей списали Нижегородской области

Нижегородская область оказалась среди субъектов РФ, получивших в 2026 году наиболее существенное списание бюджетных кредитов. Об этом сообщили в РИА Новости, со ссылкой на комментарий Ильи Цыпкина — руководителя направления муниципальных рейтингов АКРА.
В общей сложности с начала года федеральный центр списал регионам 276,8 млрд рублей по линии бюджетных кредитов — мера коснулась 67 субъектов страны. В случае Нижегородской области объём списанной задолженности составил 21,6 млрд рублей: это соответствует 17% от суммы, которую регион должен федеральному бюджету. По масштабу списаний область вошла в группу лидеров — рядом с ней в списке находятся Московская область (30,5 млрд рублей), Краснодарский край (24,1 млрд рублей) и Татарстан (23,7 млрд рублей).
Как пояснил Илья Цыпкин, величина списания для отдельного региона коррелирует с объёмом средств, направленных на реализацию проектов территориального развития. В перечень таких инициатив входят модернизация сферы ЖКХ, программы расселения аварийного жилья, обновление парка общественного транспорта, а также иные инфраструктурные мероприятия.
Эксперт подчеркнул, что подобный механизм рассчитан на то, чтобы мотивировать регионы наращивать инвестиции в инфраструктуру и тем самым способствовать росту качества жизни граждан.
Ранее более 8 млрд рублей льгот предоставили нижегородцам в 2025 году.