Часть бюджетных кредитов на 21,6 млрд рублей списали Нижегородской области

В общей сложности с начала года федеральный центр списал регионам 276,8 млрд рублей по линии бюджетных кредитов — мера коснулась 67 субъектов страны. В случае Нижегородской области объём списанной задолженности составил 21,6 млрд рублей: это соответствует 17% от суммы, которую регион должен федеральному бюджету. По масштабу списаний область вошла в группу лидеров — рядом с ней в списке находятся Московская область (30,5 млрд рублей), Краснодарский край (24,1 млрд рублей) и Татарстан (23,7 млрд рублей).