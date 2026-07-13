Воронежцам рассказали, можно ли опаздывать на работу из-за очередей на АЗС

На основе анализа судебной практики к уважительным причинам опоздания чаще всего относятся: срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и ЧС, а также выполнение государственных или общественных обязанностей. Важно как можно быстрее уведомить руководство об опоздании, указав причину, а также подготовить документы, которые подтверждают причины задержки.