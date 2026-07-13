Воронежцам рассказали, можно ли опаздывать на работу из-за очередей на АЗС

Длинные очереди на АЗС являются экстренными и форс-мажорными обстоятельствами, поэтому могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Многокилометровые очереди на заправки, отмененные рейсы общественного транспорта и другие форс-мажоры не редкость в наше неспокойное время», — отметили в департаменте.
На основе анализа судебной практики к уважительным причинам опоздания чаще всего относятся: срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и ЧС, а также выполнение государственных или общественных обязанностей. Важно как можно быстрее уведомить руководство об опоздании, указав причину, а также подготовить документы, которые подтверждают причины задержки.
В случае претензий со стороны начальства, ФНПР рекомендует обратиться в профсоюзную организацию, предъявив собранные документы и факты о форс-мажоре.