Суд не отменил штраф за езду на незарегистрированной машине в Хабаровском крае

Проверка показала, что машина ввезена в РФ в феврале 2024 года, а первичную регистрацию оформили уже после привлечения водителя к ответственности. Право собственности от лица, ввёзшего авто, к водителю не переходило. Основанием для постановки на учёт стали таможенные документы. Водитель пользовался машиной по доверенности, включавшей полномочия на регистрационные действия. Суд пришёл к выводу, что договор купли продажи был представлен умышленно и является недопустимым доказательством.