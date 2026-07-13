Бывший тайфун BAVI окажет влияние на погоду в Хабаровском крае. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в Хабаровском Гидрометцентре, некогда тропический шторм уже теряет свою силу и превращается в циклон. Он войдет в зону полярного фронта и обострит его. Поэтому 15 и 16 июля в регионе особенно разыграется непогода.
Днем 15 числа и в ночь на 16 июля в южных районах и на востоке края пройдут дожди, местами сильные, ливни с грозами. Сильные осадки ожидаются на территории Бикинского округа, Вяземского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, района имени Лазо.
— Также 16 числа на севере региона прогнозируются сильные дожди, местами очень сильные, грозы. На Охотском побережье усилится ветер до 18−23 м/с, — дал прогноз ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
В дальнейшем погода наладится, но устойчивой она не будет — временами до конца второй декады прогнозируются кратковременные дожди.
Температура на большей части края достигнет +15…+22 °C ночью, днем при дожде — около +22…+27 °C. Завтра, 14 июля и на выходных ожидается в пределах +25…+32 °C.
В Хабаровске завтрашний день подарит солнце и температуру до +29…+31 °C. Эти показатели, как и отметки на столбике термометра на выходных, будут превышать норму примерно на три градуса. При дожде показатели вернутся к норме, а после — воздух вновь прогреется на 2−3 градуса больше нормы.
— Осадки в Хабаровске прогнозируются 15−16 июля. В основном это будут умеренные дожди, ветер также не будет порывистым, его скорость составит 7−12 м/с, — отмечает синоптик. — При дожде дневная температура дойдет до +24…+26 °C, затем показатели вырастут на несколько градусов. Ночью — около +17…+20 °C.