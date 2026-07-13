Бывший тайфун BAVI окажет влияние на погоду в Хабаровском крае

В Хабаровске завтрашний день подарит солнце и температуру до +29…+31 °C. Эти показатели, как и отметки на столбике термометра на выходных, будут превышать норму примерно на три градуса. При дожде показатели вернутся к норме, а после — воздух вновь прогреется на 2−3 градуса больше нормы.