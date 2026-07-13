Росстат: Говядина возглавила топ самых быстро дорожающих продуктов в РФ

На 1 июля 2026 года говядина стала лидером по темпам роста цен в потребительской корзине россиян. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».
По данным Росстата, за год средняя стоимость говядины взлетела на 15,58%, составив 744,9 рублей за кг. Этот вид мяса дорожал быстрее остальных. К примеру, курица за год прибавила в цене 7,31%, а свинина — всего 1,9%.
Главной причиной скачка цен эксперты называют сокращение поголовья крупного рогатого скота в первом квартале на 3,9% и спад производства на 5,7%. Выращивание бычков остается самым длительным (до 3 лет) и затратным процессом в мясной индустрии, сильно зависящим от цен на корма и топливо.
Дефицит сырья приходится компенсировать импортом, однако мировые цены сейчас бьют рекорды, из-за чего даже льготный ввоз не сдерживает внутренние ценники. Тем не менее, ритейлеры стараются сдерживать стоимость социально значимых позиций. В июне минимальная цена базовой говядины в сетях составила 353 рублей за кг.
Ранее Росстат сообщил, что сильнее всего в июне подорожали лук и картофель.