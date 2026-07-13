После ливней все трассы Хабаровского края снова открыты

Движение на всех региональных дорогах Хабаровского края, пострадавших из-за сильных дождей, полностью восстановлено. Последним открыли проезд на подъезде к селу Догордон, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщили в краевом министерстве транспорта, на 17-м километре трассы Кукан — Догордон специалисты всю ночь устанавливали водопропускные трубы и укрепляли дорожную насыпь. После завершения работ движение в обоих направлениях было открыто.
Первые сообщения о размывах поступили утром 10 июля. Из-за интенсивных осадков были повреждены четыре участка региональных дорог. На трассе Биробиджан — Кукан вода размыла мосты через реки Ин-Бира и Быдыр, а в Хабаровском районе была разрушена объездная дорога на трассе Красная Речка — Казакевичево. Тогда несколько сел временно оказались без автомобильного сообщения.
Наиболее сложный участок удалось восстановить в тот же день. Вместо трех водопропускных труб дорожники уложили семь, а для укрепления насыпи использовали почти тысячу кубометров скального грунта. Это должно снизить нагрузку на дорожное полотно во время следующих дождей.
Сейчас движение обеспечено по всем федеральным и региональным трассам края. В министерстве транспорта отмечают, что специалисты продолжают наблюдать за восстановленными участками: гидрологическая обстановка остается напряженной, поэтому дорожные службы готовы оперативно реагировать на возможные новые размывы.