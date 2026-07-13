После ливней все трассы Хабаровского края снова открыты

Наиболее сложный участок удалось восстановить в тот же день. Вместо трех водопропускных труб дорожники уложили семь, а для укрепления насыпи использовали почти тысячу кубометров скального грунта. Это должно снизить нагрузку на дорожное полотно во время следующих дождей.