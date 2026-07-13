В Красноярске на острове Молокова появилась новая зона отдыха для горожан

В Красноярске на острове Молокова оборудовали новое место для отдыха горожан. Там появилась бесплатная зеленая зона с шезлонгами.
За пространством следит команда Туристского информационного центра Красноярского края. Жителей просят бережно относиться к новой зоне, не кататься по ней на велосипедах и самокатах и не парковать там средства передвижения.
Добраться до зоны отдыха можно через дамбу, которая соединяет острова Отдыха и Молокова. Там же работает новый визит-центр.
Он состоит из двух зданий. В административном корпусе можно воспользоваться бесплатным туалетом с комнатой матери и ребенка, получить информацию у администратора, изучить буклеты о Красноярском крае и почитать книги о городе и острове. Во втором здании оборудовано место для отдыха посетителей. Там можно перекусить едой, которую принесли с собой, переодеться и оставить вещи в кабинках хранения.
Рядом также есть парковка на 350 мест, большая детская площадка и пляж с лежаками. Купаться там нельзя. Визит-центр и туалет работают ежедневно с 9 до 21 часов. Дополнительные биотуалеты открыты круглосуточно.