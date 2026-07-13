В Красноярске на острове Молокова появилась новая зона отдыха для горожан

Он состоит из двух зданий. В административном корпусе можно воспользоваться бесплатным туалетом с комнатой матери и ребенка, получить информацию у администратора, изучить буклеты о Красноярском крае и почитать книги о городе и острове. Во втором здании оборудовано место для отдыха посетителей. Там можно перекусить едой, которую принесли с собой, переодеться и оставить вещи в кабинках хранения.