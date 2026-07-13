Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкие лесные кошки попали на видео в казахстанском лесу

В Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) «Ертіс орманы», расположенном в Павлодарской области, попали в фотоловушки рыси, пришедшие на водопой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Редкие кадры из жизни дикой природы показали специалисты резервата.

Как отмечают сотрудники, это видео — живое подтверждение того, что экосистема региона сохраняет свое богатство и разнообразие видов.

Согласно данным из открытых источников, уникальный реликтовый ленточный бор является главным домом для павлодарской рыси. Здесь фиксируется стабильная популяция — более 60 особей.

Чуть ранее известный фотограф Дмитрий Доценко показал птенца одной из самых величественных птиц Казахстана. Юного птенца степного орла можно увидеть по этой ссылке.