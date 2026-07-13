50 тысяч человек побывали на «АмурФест. Лето» в Хабаровске

На главной сцене Комсомольской площади два дня проходили концерты. 11 июля выступили группа «КАМNИ», дуэт «Prosto», квартет «Триумф» и Хабиб — его выступление собрало порядка 20 тысяч зрителей. Артист также прогулялся по ярмарке и выбрал сувенир. 12 июля программа включила спортивные активности: викторину от «СКА Нефтяник», баттл маскотов краевых команд, «Экстрим шоу», а также выступления групп «TOP GUYS» и «Батл Наггетс». В парке на сцене «Ракушка» выступили молодёжные коллективы региона.