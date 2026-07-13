В Тамбовской области завершился этап программы «Мама-предприниматель»

Итоги регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» подвели 3 июля в Тамбовской области. Она проходила по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
В этом году образовательный интенсив объединил 33 участниц из разных районов Тамбовской области. Они получили знания по ключевым направлениям предпринимательской деятельности: от разработки бизнес-плана до выбора организационно-правовой формы бизнеса и системы налогообложения. Победительницей регионального этапа стала Аурика Мирошникова, представившая проект творческой мастерской «Ручки-липучки».
«Наши участницы проекта сегодня доказали, что женский бизнес — это мощная созидательная сила. Вы создаете пространство, где хочется расти и побеждать. Развивая свое дело, вы вносите весомый вклад в социально-экономическое благополучие нашей области», — отметила заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.