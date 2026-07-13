В Тамбовской области завершился этап программы «Мама-предприниматель»

В этом году образовательный интенсив объединил 33 участниц из разных районов Тамбовской области. Они получили знания по ключевым направлениям предпринимательской деятельности: от разработки бизнес-плана до выбора организационно-правовой формы бизнеса и системы налогообложения. Победительницей регионального этапа стала Аурика Мирошникова, представившая проект творческой мастерской «Ручки-липучки».