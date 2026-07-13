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Комсомольские яхтсмены привезли серебро и бронзу с Кубка Семи Футов

Во Владивостоке завершились межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок Семь Футов». Участвовали сильнейшие команды Хабаровского края, Приморья и Сахалина. Соперником спортсменов стала погода: были сильный ветер, туман и даже шторм — порывы достигали 19 м/с, из-за чего некоторые гонки отменили. По итогам двух гонок комсомольчане вошли в число призеров: Никифор Бочаров — 2 место в.

Во Владивостоке завершились межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок Семь Футов». Участвовали сильнейшие команды Хабаровского края, Приморья и Сахалина. Соперником спортсменов стала погода: были сильный ветер, туман и даже шторм — порывы достигали 19 м/с, из-за чего некоторые гонки отменили. По итогам двух гонок комсомольчане вошли в число призеров: Никифор Бочаров — 2 место в классе «Лазер Радиал», Родион Войтик — 3-е место в классе «Лазер Стандарт». Источник: Комcity.