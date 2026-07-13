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Более 3 тысяч тонн кормов отправили из Волгоградской области

Россельхознадзор проверил качество кормов для животных перед отправкой.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора проверили крупную партию кормов для животных в Волгоградской области. С 29 июня по 2 июля 2026 года они оформили 51 партию продукции общим весом более 3,4 тысячи тонн, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство.

Речь идет о шроте подсолнечном и комбикормах. Специалисты подтвердили, что корма соответствуют всем показателям качества и безопасности. Всю продукцию отправили железнодорожным транспортом. При перевозке строго соблюдали требования ветеринарного законодательства. Корма поедут в разные регионы России.