Более 3 тысяч тонн кормов отправили из Волгоградской области

Сотрудники Россельхознадзора проверили крупную партию кормов для животных в Волгоградской области. С 29 июня по 2 июля 2026 года они оформили 51 партию продукции общим весом более 3,4 тысячи тонн, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство.