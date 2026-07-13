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ВС РФ поразили два морских парома и контейнеровоз в украинском порту «Черноморск»

Российские войска поразили в украинском порту «Черноморск» два морских парома и контейнеровоз, которые доставляли грузы для ВСУ. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска поразили в украинском порту «Черноморск» два морских парома и контейнеровоз, которые доставляли грузы для ВСУ. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Минобороны РФ.

В операции были задействованы высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате удалось нанести повреждения «объектам портовой инфраструктуры, резервуарам с горюче-смазочными материалами, наливным эстакадам и насосной станции перекачки горючего, складу с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункту управления контейнерными перевозками».

Кроме того, в порту «Черноморск» поражены два парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также судно проекта 416 «Шостка» и плавучий ДОК, передает пресс-служба.

Ранее российские войска двумя БПЛА-камикадзе «Герань-4 Сикер» также ударили по сухогрузу в порту «Черноморск» Одесской области для снижения возможностей по транспортировке вооружения ВСУ.

Помимо этого, в ведомстве ранее заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны в «наиболее защищенный» Киев.