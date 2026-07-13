Подросток получил тяжелые травмы при падении со скалы в нацпарке «Красноярские Столбы»

В минувшее воскресенье, 12 июля, в национальном парке «Красноярские Столбы» со скалы Перья сорвался 16-летний юноша. Он получил серьезные травмы: перелом руки и ушибы головы, уточнили в КГКУ «Спасатель». Для спасения молодого человека привлекли спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения специалисты спустили пострадавшего со скалы и на носилках перенесли к служебному автомобилю. На улице Свердловской подростка передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасатели в очередной раз обращаются к посетителям национального парка: не пытайтесь покорять скальные вершины без подготовки и соответствующего снаряжения.