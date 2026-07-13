Крупный лесной пожар на 1700 гектаров тушат в Катангском районе

С 10 по 12 июля 2026 года в лесах Приангарья справились с одним пожаром. Он действовал в Катангском районе и прошел 16 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.
— На тушении за три дня работали 86 человек. С воздуха за обстановкой следили пять самолетов, общий налет составил почти 42 часа. На утро 13 июля под контролем остается еще один пожар в том же Катангском районе, его площадь достигла 1700 гектаров, — добавили в пресс-службе правительства.
Лес продолжают патрулировать 77 групп общей численностью 158 человек. Обстановка под контролем.