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Часть пассажиров из нижегородского аэропорта отправили в Москву автобусами

После приёма 21 запасного рейса некоторые авиакомпании организовали трансферы до столичных аэропортов.

Пассажиры всех рейсов, принятых международным аэропортом Нижний Новгород в качестве запасного, уже отправились в аэропорты назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Напомним, из-за временных ограничений на полёты в московских аэропортах и неблагоприятных погодных условий нижегородский аэропорт принял 21 рейс, включая один международный. Сотрудники воздушной гавани в течение дня работали с представителями авиакомпаний, чтобы оперативно организовать дальнейшую отправку пассажиров.

По решению перевозчиков пассажиров трёх рейсов доставили в Москву организованными автобусными трансферами. Часть людей отправилась в столицу самостоятельно наземным транспортом, остальные ожидали вылета в терминале или на борту самолётов.