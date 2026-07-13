Часть пассажиров из нижегородского аэропорта отправили в Москву автобусами

Пассажиры всех рейсов, принятых международным аэропортом Нижний Новгород в качестве запасного, уже отправились в аэропорты назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».
Напомним, из-за временных ограничений на полёты в московских аэропортах и неблагоприятных погодных условий нижегородский аэропорт принял 21 рейс, включая один международный. Сотрудники воздушной гавани в течение дня работали с представителями авиакомпаний, чтобы оперативно организовать дальнейшую отправку пассажиров.
По решению перевозчиков пассажиров трёх рейсов доставили в Москву организованными автобусными трансферами. Часть людей отправилась в столицу самостоятельно наземным транспортом, остальные ожидали вылета в терминале или на борту самолётов.