Вице-губернатор Пиотровский: Петербург готов провести концерт Канье Веста

В Петербурге вновь заговорили о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста. Слухи о выступлении артиста в Северной столице циркулируют не первый год. Ранее в 2024 году «КП-Петербург» рассказывала о том, что артист отменил свой концерт. Однако, петербуржцев заинтересовало, может ли Петербург принять такого неординарного и скандального артиста. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что город способен принять любого артиста мира с технической точки зрения. Огромный опыт проведения концертов и чемпионатов мира тому подтверждение.