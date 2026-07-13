Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Погода в Москве наладится к выходным, в субботу воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье — до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу ночью плюс 9 — плюс 14, днем потеплеет до плюс 22 — плюс 27», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что воскресенье под утро ожидается плюс 10 — плюс 15 градусов, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25 — плюс 30 градусов.
«Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с “дождливого режима” на “режим абсолютного комфорта”, — подчеркнул он.