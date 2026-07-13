Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Погода в Москве наладится к выходным, в субботу воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье — до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.