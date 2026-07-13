Мэр Омска Сергей Шелест приглашает мастеров на главную ярмарку в День города

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 13 июля 2026 года, о подготовке традиционной ярмарки народных промыслов и ремесел, которая станет одной из центральных площадок предстоящего празднования Дня города. Мероприятие состоится 1 августа в сквере имени Дзержинского. Для гостей и участников торговые ряды будут открыты в течение 10 часов, с 12:00 до 22:00.
Городская администрация призывает индивидуальных мастеров-ремесленников, представителей домов народного творчества, культурных центров и образовательных учреждений присоединиться к празднику. Участие открыто для всех, кто создает продукцию вручную по традиционным технологиям.
Фото: департамент культуры администрации города Омска.
Стоит обратить внимание на строгий регламент мероприятия. К продаже не допускается продукция массового фабричного изготовления, только уникальные предметы ручного труда. Кроме того, участники должны соблюдать требования к внешнему виду, соответствующие стилистике праздника и статусу ярмарки. Подробности изложены в официальном положении.
Прием документов от потенциальных участников продлится до 20 июля включительно. Подать заявку можно в двух форматах: лично предоставить бумажный вариант или направить пакет документов на электронную почту организаторов. За техническую координацию площадки отвечает коллектив ДК «Железнодорожник».