Мэр Омска Сергей Шелест приглашает мастеров на главную ярмарку в День города

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 13 июля 2026 года, о подготовке традиционной ярмарки народных промыслов и ремесел, которая станет одной из центральных площадок предстоящего празднования Дня города. Мероприятие состоится 1 августа в сквере имени Дзержинского. Для гостей и участников торговые ряды будут открыты в течение 10 часов, с 12:00 до 22:00.