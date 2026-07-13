Возраст молодежи могут поднять до 40 лет

По мнению академика РАН и вице-президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет.
Онищенко считает, что понятие молодости является динамическим и растет пропорционально повышению трудоспособности и улучшению здоровья населения.
В 40 лет люди еще только начинают семейную жизнь, и называть их пожилыми было бы некорректно.
Таким образом, молодежный возраст — величина переменчивая, определяемая не субъективными представлениями, а объективными показателями здоровья человека.
Об этом сообщил Геннадий Онищенко в комментарии РИА Новости.
Он поддержал предложение главы Минздрава Михаила Мурашко о повышении верхней границы молодежного возраста до 40 лет.
Онищенко напомнил, что ранее этот возрастной порог составлял 30 лет, затем был повышен до 35.
Онищенко подчеркнул, что нынешнее поколение гораздо дольше сохраняет высокий уровень как умственной, так и физической активности.
Это позволяет гражданам при хорошем самочувствии продолжать профессиональную деятельность и после 65 лет.