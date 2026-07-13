В Минпросвещении рассказали об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Популярный в России тренд «бежевых мам», сторонники которого минимизируют яркие цвета, может негативно сказаться на развитии цветовосприятия, связанного с формированием у ребенка речи и мышления. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.