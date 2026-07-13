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В выборах в Госдуму РФ смогут участвовать 11 партий

Центральная избирательная комиссия России опубликовала список партий, которые могут быть включены в избирательный бюллетень на выборах депутатов Государственной Думы.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала список партий, которые могут быть включены в избирательный бюллетень на выборах депутатов Государственной Думы.

Представители ЦИК напомнили, что 11 июля истек срок, когда политические партии могли проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов и списков кандидатов.

Всего списки подготовили 11 партий:

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; КПРФ — политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия»; Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России; Политическая партия «Новые люди»; Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты России»; Всероссийская политическая партия «Родина»; Политическая партия «Российская экологическая партия “Зеленые”; Политическая партия “Российская объединенная демократическая партия “Яблоко”; Политическая партия “Партия прямой демократии”.

Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы по четырём одномандатным избирательным округам на территории Красноярского края продолжают приём документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, в срок до 18 часов 22 июля.

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