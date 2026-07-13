Казахстанцу отменили штраф за нарушение, совершенное ради спасения человека

По информации пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, специализированным судом по административным правонарушениям Уральска рассмотрена жалоба водителя, привлеченного к административной ответственности по ч. 2 ст. 592 КоАП РК.
Согласно материалам дела, сотрудником полиции в отношении мужчины было вынесено предписание о необходимости уплаты административного штрафа за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км/ч.
В ходе судебного разбирательства заявитель пояснил, что нарушение правил дорожного движения было допущено им в состоянии крайней необходимости. Он утверждал, что в связи с резким ухудшением состояния здоровья своей знакомой был вынужден в кратчайшие сроки доставить ее в областную многопрофильную больницу.
Данные обстоятельства нашли свое подтверждение видеозаписями, медицинскими документами, а также объяснениями участников процесса.
Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что действия заявителя были совершены в состоянии крайней необходимости, предусмотренном ст. 37 КоАП РК.
Суд установил, что действия гражданина были направлены на предотвращение угрозы жизни и здоровью человека, а причиненный вред являлся менее значительным, чем предотвращенный.
В связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения суд удовлетворил жалобу, отменил предписание о необходимости уплаты административного штрафа и прекратил производство по делу об административном правонарушении.