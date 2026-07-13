Казахстанцу отменили штраф за нарушение, совершенное ради спасения человека

В ходе судебного разбирательства заявитель пояснил, что нарушение правил дорожного движения было допущено им в состоянии крайней необходимости. Он утверждал, что в связи с резким ухудшением состояния здоровья своей знакомой был вынужден в кратчайшие сроки доставить ее в областную многопрофильную больницу.