Лучший теннисист Казахстана узнал место в обновленном мировом рейтинге

Александр Бублик, лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде, сохранил за собой 11-ю строчку в мировом рейтинге.
После завершения выступления на Уимблдоне спортсмен заработал дополнительные рейтинговые очки, и на данный момент в его активе 2 810 баллов.
Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который в минувшие выходные стал двукратным чемпионом Уимблдона.
В финале он победил немца Александра Зверева, который теперь является второй ракеткой планеты.
На третье место сместился испанец Карлос Алькарас, который из-за травмы пропустил два последних «мэйджора».