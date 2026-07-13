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Лучший теннисист Казахстана узнал место в обновленном мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в мужском одиночном и парном разрядах после завершения Уимблдона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Александр Бублик, лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде, сохранил за собой 11-ю строчку в мировом рейтинге.

После завершения выступления на Уимблдоне спортсмен заработал дополнительные рейтинговые очки, и на данный момент в его активе 2 810 баллов.

Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который в минувшие выходные стал двукратным чемпионом Уимблдона.

В финале он победил немца Александра Зверева, который теперь является второй ракеткой планеты.

На третье место сместился испанец Карлос Алькарас, который из-за травмы пропустил два последних «мэйджора».