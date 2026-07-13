Приостановлена деятельность омского лагеря «Динамовец» из-за отравившихся детей

В ведомстве также поясняют, что помимо сотрудников прокуратуры, в лагерь приехали специалисты Управления Роспотребнадзора Омской области. Совместная комиссия в данный момент проверяет соблюдение руководством лагеря санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию питания. Также будут проведены проверки на предприятии, которая по договору осуществляла в это детское учреждение доставку продуктов питания. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.