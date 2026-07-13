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Приостановлена деятельность омского лагеря «Динамовец» из-за отравившихся детей

Прокуратура Омского района проводит проверку по факту резкого ухудшения состояния здоровья подопечных детского спортивного учреждения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омского района организовала проверку по факту ухудшения состояния здоровья нескольких детей в спортивном лагере «Динамовец». Проблемы у отдыхающих в красноярском детском учреждении ребят, возникли в период с 10 по 11 июля.

«Предварительно установлено, что 10—11 июля 2026 года, у ряда воспитанников спортивно-оздоровительного лагеря “Динамовец”, расположенного в селе Красноярка Омского района, произошло резкое ухудшение состояния здоровья. В настоящее время всем детям оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Деятельность лагеря приостановлена», — сообщает МАХ-канал «Прокуратура Омской области».

В ведомстве также поясняют, что помимо сотрудников прокуратуры, в лагерь приехали специалисты Управления Роспотребнадзора Омской области. Совместная комиссия в данный момент проверяет соблюдение руководством лагеря санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию питания. Также будут проведены проверки на предприятии, которая по договору осуществляла в это детское учреждение доставку продуктов питания. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.

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