Приостановлена деятельность омского лагеря «Динамовец» из-за отравившихся детей

Прокуратура Омского района организовала проверку по факту ухудшения состояния здоровья нескольких детей в спортивном лагере «Динамовец». Проблемы у отдыхающих в красноярском детском учреждении ребят, возникли в период с 10 по 11 июля.
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В ведомстве также поясняют, что помимо сотрудников прокуратуры, в лагерь приехали специалисты Управления Роспотребнадзора Омской области. Совместная комиссия в данный момент проверяет соблюдение руководством лагеря санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию питания. Также будут проведены проверки на предприятии, которая по договору осуществляла в это детское учреждение доставку продуктов питания. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.
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