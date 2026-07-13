Названы профессии в Прикамье, на которые в июне вырос спрос

В десятку самых востребованных направлений также вошли высший и средний менеджмент (+19%), сельское хозяйство (+16%), наука и образование (+13%). Кроме того, значительный прирост показали строительство и недвижимость (+12%, до 3,5 тыс. вакансий), домашний и обслуживающий персонал (+12%, до 1,5 тыс.), добыча сырья (+11%) и продажи (+10%, до 2,8 тыс. вакансий).